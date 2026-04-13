L’Istituto Medico Toscano diventa un mini ospedale con 80 posti letto e sette sale operatorie

Un nuovo presidio sanitario è stato inaugurato a Prato, con l’obiettivo di ampliare i servizi disponibili nella zona. La struttura, che ora può contare su 80 posti letto e sette sale operatorie, si presenta come un centro medico di dimensioni ridotte rispetto a un ospedale tradizionale ma dotato di tecnologie avanzate. La sua apertura mira a migliorare l’assistenza ai pazienti e a supportare la rete pubblica di servizi sanitari già esistente.

Prato, 13 aprile 2026 – Un nuovo presidio sanitario all’avanguardia destinato a rafforzare l’offerta di servizi sul territorio pratese e a supportare la sanità pubblica locale. È questo l’obiettivo di Imt Hospital, la nuova struttura ospedaliera convenzionata che sorgerà a Prato, in via Barsanti, e che rappresenta l’evoluzione del percorso avviato negli anni da Imt Radiologia, realtà pratese accreditata con il servizio sanitario nazionale. Il progetto nasce da un percorso amministrativo iniziato tempo fa e che, a seguito di dialoghi con l’amministrazione comunale, è stato progressivamente trasformato e ampliato, fino a diventare un piano ospedaliero vero e proprio, sottoposto a iter autorizzativo che ha trovato conclusione lo scorso dicembre.🔗 Leggi su Lanazione.it

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