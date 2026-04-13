Un nuovo caso di liste d’attesa lunghe in Sicilia accende l’attenzione sulla gestione delle prestazioni sanitarie. Un paziente ha richiesto un esame urgente, una colonscopia, da eseguire entro dieci giorni a causa di un sospetto tumore rilevato tramite tre prelievi con sangue occulto. Tuttavia, l’appuntamento è stato fissato a distanza di 11 mesi, suscitando preoccupazioni sulla puntualità dell’assistenza sanitaria regionale.

Un esame urgente da effettuare entro 10 giorni, una colonscopia per scongiurare un sospetto tumore al colon retto emerso dopo tre prelievi con presenza di sangue occulto, ma l’appuntamento arriva dopo 11 mesi. È l’ultimo caso che riaccende il dibattito sulle liste d’attesa in Sicilia, con una vicenda segnalata a Ragusa che si inserisce in un quadro già critico, segnato da ritardi record e polemiche. L’Asp, però, precisa che il caso «non è riconducibile al programma di screening oncologico aziendale». Il referto è del 17 marzo e il giorno successivo il medico curante firma la richiesta per l’esame. Ma al Cup dell’Asp di Ragusa il primo posto disponibile risulta il 12 febbraio 2027.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Liste d’attesa, altro caso choc in Sicilia. Per una colonscopia 11 mesi

Liste d’attesa in Campania, “233 giorni per una colonscopia, abbiamo fatto una diffida”La denuncia dell'associazione Abaco: "In Campania liste d'attesa sanitarie lunghissime: da 6 mesi a un anno per una colonscopia e altri esami.

Liste d’attesa, Messina tra le peggiori: fino a 262 giorni per una colonscopia "urgente"Prenotare un esame e segnare la data sul calendario può voler dire aspettare mesi.