Lisa Kudrow ha recentemente commentato che tornare al lavoro dieci giorni dopo il parto è una follia. La questione del rientro precoce al lavoro riguarda molte madri, soprattutto tra le libere professioniste, che spesso si trovano a dover riprendere gli impegni lavorativi in tempi brevissimi. Spesso si tratta di scelte personali o di pressioni sociali, e in alcuni casi possono portare a conseguenze di varia natura.

Alle mamme, specie se libere professioniste, viene spesso chiesto di tornare al lavoro pochissimo tempo dopo aver partorito; molte volte è una sorta di obbligo “non scritto”, altre una scelta, ma anche in quest’ultimo caso non è detto che sia immune da pentimenti o giudizi. Ne ha parlato Lisa Kudrow, l’amata interprete di Phoebe Buffay della serie cult Friends, recentemente ospite della trasmissione di CBS Sunday Morning; l’attrice, oggi 62enne, ha ricordato di quando, pochissimo dopo aver dato alla luce l’unico figlio Julian Murray, sia tornata al lavoro, definendo il tutto “una follia”. “Ripensandoci adesso, avevo appena avuto mio figlio e dieci giorni dopo ero già a una riunione – ha raccontato Kudrow – Sono andata al Tonight Show e a un altro incontro per un film”.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Lisa Kudrow oggi definisce “una follia” il ritorno al lavoro dieci giorni dopo il parto

Lisa Kudrow: “Fu una follia, tornai sul set solo 10 giorni dopo il partoL’attrice Lisa Kudrow ha recentemente condiviso un riflesso critico su una scelta professionale avvenuta quasi trent’anni fa, quando si trovò...

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