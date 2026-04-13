Lions Club ' Terra di Lavoro Reloaded' porta ' Viva Sofia' al liceo Manzoni
Questa mattina, presso il Liceo Statale “Alessandro Manzoni” di Caserta, si è tenuto il Service “Viva Sofia”, promosso dal Lions Club Caserta Terra di Lavoro Reloaded. L'iniziativa si è focalizzata sulla formazione riguardante le manovre di disostruzione delle vie aeree, competenze considerate essenziali per intervenire in situazioni di emergenza. L'evento ha coinvolto studenti e docenti, con sessioni pratiche e dimostrazioni specifiche.
Si è svolto nella mattinata di oggi, presso il Liceo Statale “Alessandro Manzoni” di Caserta, il Service “Viva Sofia”, iniziativa promossa dal Lions Club Caserta Terra di Lavoro Reloaded e dedicata alla diffusione delle manovre di disostruzione delle vie aeree, competenze fondamentali per.🔗 Leggi su Casertanews.it
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