L’invito ai naviganti a viaggiare tra le pagine | torna il festival delle parole ‘Grisù 451’

Da giovedì 16 a domenica 19 aprile si svolge a Ferrara la quarta edizione di ‘Grisù 451 – Festival delle Parole’, un evento dedicato alla letteratura contemporanea. La manifestazione si svolge negli spazi del Consorzio Factory Grisù e rappresenta l’unica iniziativa della città focalizzata su questo settore. L’appuntamento invita i partecipanti a immergersi nel mondo dei libri e delle parole, offrendo diverse attività e incontri nel corso dei quattro giorni.

Torna l’unica manifestazione che Ferrara dedica alla letteratura contemporanea. Da giovedì 16 a domenica 19 aprile, negli spazi del Consorzio Factory Grisù, si terrà la quarta edizione di ‘Grisù 451 – Festival delle Parole’. La rotta tracciata per il 2026 si concentra sul concetto di ‘naviganti’.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Ferrara si fa navigante: il festival Grisù 451 sfida il silenzioDal 16 al 19 aprile, la città di Ferrara ospiterà la quarta edizione del festival letterario Grisù 451, un appuntamento che trasforma la lettura in... Torna "Parole in cammino", il Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia alla Biblioteca delle OblateTorna Parole in cammino il Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia, promosso dall’associazione La parola che non muore che si terrà alla...