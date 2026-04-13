L' intera gamba sembrerebbe essere stata risucchiata dall' idromassaggio i risultati dell' autopsia sul corpo di Matteo

Nella serata di lunedì sono stati resi noti i risultati dell’autopsia sul corpo di un bambino di 12 anni che ha perso la vita in un hotel di Pennabilli. Secondo le prime indiscrezioni, l’intera gamba del ragazzo sembrerebbe essere stata risucchiata dall’idromassaggio. La tragedia si è consumata nella mattina di Pasqua, durante un soggiorno nella struttura ricettiva. La procura ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.