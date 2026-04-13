L’intera comunità in lutto per la scomparsa della piccola Giulia Beber
La comunità di Pergine Valsugana piange la scomparsa di Giulia Beber, una bambina di dieci anni residente nella frazione di Fornaci. Dopo aver combattuto per diverso tempo contro una grave malattia, la piccola è deceduta nelle scorse ore. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia della giovane vittima.
È un lutto straziante quello vissuto in questi giorni dagli abitanti di Pergine Valsugana. Dopo aver lottato a lungo contro una gravissima malattia, Giulia Beber – una bambina residente nella frazione di Fornaci – è morta a soli dieci anni. La sua scomparsa ha lasciato nel dolore l’intera.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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