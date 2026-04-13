L’intera comunità in lutto per la scomparsa della piccola Giulia Beber

La comunità di Pergine Valsugana piange la scomparsa di Giulia Beber, una bambina di dieci anni residente nella frazione di Fornaci. Dopo aver combattuto per diverso tempo contro una grave malattia, la piccola è deceduta nelle scorse ore. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia della giovane vittima.