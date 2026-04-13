L' indagine sulla morte di Giacomo Bongiorni | Non è stato un colpo solo a provocare il decesso Altri due minorenni indagati

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 47 anni è stato ucciso a Massa dopo aver rimproverato alcuni giovani che lanciavano bottiglie contro la vetrina di un negozio. L’indagine sulla sua morte ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone, tra cui altri due minorenni. Le autorità stanno accertando le cause che hanno portato al decesso, che non sarebbe stata provocata da un solo colpo.

Salgono a cinque gli indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa nella notte tra sabato e domenica per aver rimproverato alcuni giovani che scagliavano bottiglie contro la vetrina di un negozio. Oltre ai due romeni arrestati ieri sera, il 19enne Eduard Alin Carutasu e il 23enne Alexandru Ionut Miron, e al minorenne trasferito in una comunità protetta, la Procura dei Minori di Genova ha indagato altri due minorenni con l’accusa di concorso in omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, il procuratore capo Piero Capizzoto ha spiegato che l’esito dell’autopsia, disposta nelle prossime ore, sarà decisivo per fugare ogni eventuale dubbio sulla dinamica dell’aggressione mortale e valutare la posizione degli indagati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'indagine sulla morte di Giacomo Bongiorni: “Non è stato un colpo solo a provocare il decesso”. Altri due minorenni indagati Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, altri due indagatiCi sono altri due indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani in piazza... Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, salgono a 5 gli indagati. Il pm: “Non è morto per un solo colpo”Salgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito da un gruppo di giovani a Massa.