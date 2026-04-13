Limitazioni provvisorie alla viabilità sull' autostrada Catania-Siracusa

Da martedì 14 aprile e fino al 26 giugno, tratti saltuari dell’autostrada Catania-Siracusa tra i km 0,300 e 25,136 saranno soggetti a limitazioni temporanee alla viabilità. Le restrizioni, che escludono i giorni festivi e prefestivi, prevedono la parzializzazione di carreggiate per consentire lavori di manutenzione. La circolazione potrebbe essere soggetta a rallentamenti e deviazioni durante questo periodo.

A partire da domani – martedì 14 aprile – e fino al 26 giugno, esclusi i giorni festivi e prefestivi, in tratti saltuari fra i km 0,300 e 25,136 dell’autostrada “Catania-Siracusa” verranno disposte alcune parzializzazioni di carreggiata. In base alle necessità di cantiere, le limitazioni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Chiusure notturne sull’autostrada Catania-Siracusa per lavori nelle galleriePer lavori agli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie dell’autostrada Catania-Siracusa, sarà necessario disporre la... Brevi limitazioni sulla Catania-Siracusa per lavori agli impianti di videosorveglianzaLe limitazioni saranno attive per il tempo strettamente necessario ad effettuare alcuni interventi di manutenzione e verifica dei sistemi di...