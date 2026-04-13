Lievito | trenta eventi culturali in dieci giorni nel centro di Latina Il programma
Da aprile a inizio maggio, nel centro di Latina si svolgeranno trenta eventi culturali distribuiti in dieci giorni. La rassegna, giunta alla sua undicesima edizione, si terrà tra Palazzo M, il Teatro D’Annunzio e il Museo Cambellotti. L’iniziativa prevede spettacoli, mostre e incontri che coinvolgeranno diverse location della città. La manifestazione si svolgerà dal 25 aprile al 3 maggio, offrendo un calendario ricco di appuntamenti.
Torna per la sua XI edizione la rassegna culturale Lievito, che animerà Palazzo M, Teatro D’Annunzio e Museo Cambellotti dal 25 aprile al 3 maggio.La manifestazione, che vede la direzione artistica del regista pontino Renato Chiocca, come sempre propone incontri con autori, musica, scienza.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Lievito: trenta eventi culturali in dieci giorni nel centro di LatinaTorna per la sua XI edizione la rassegna culturale Lievito, che animerà Palazzo M, Teatro D’Annunzio e Museo Cambellotti dal 25 aprile al 3 maggio.
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