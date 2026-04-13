Libri un gioco da ragazzi Da Pinocchio a Tullet È la fiera delle meraviglie

Una rassegna dedicata ai libri per bambini mette in mostra una varietà di titoli, tra cui classici come Pinocchio e opere di artisti come Tullet. La fiera presenta un’ampia selezione di volumi che stimolano la fantasia e la creatività dei più giovani, con storie e immagini capaci di catturare l’attenzione. I bambini si trovano circondati da libri che aprono porte a nuovi mondi, tutti ancora da scoprire e vivere.

Un’esplosione di meraviglia. Di mondi ancora possibili perché solo immaginati. Mondi che iniziano a prendere forma negli occhi dei bambini. È la 63ª edizione della Bologna Children’s Book Fair, che si tiene da oggi a giovedì 16 aprile a BolognaFiere con circa 1.500 editori da 90 Paesi e Regioni del mondo ed è riservata agli operatori del settore. Tra i big di questa edizione Hervé Tullet, artista e autore conosciuto in tutto il mondo per i suoi libri interattivi. Tra gli ospiti anche Beatrice Alemagna, Pablo Amargo, Isabelle Arsenault, Concita De Gregorio, Timothée de Fombelle, Lorenzo Mattotti, Jacqueline Woodson mentre Gianrico Carofiglio sarà in Fiera il 16 aprile con il suo primo libro per ragazzi Accendere i fuochi (Mondadori).🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Libri, un gioco da ragazzi. Da Pinocchio a Tullet . È la fiera delle meraviglie Weekend di Arte Fiera, 6 meraviglie da vedere all'aperto in giro per BolognaBologna, 6 febbraio 2026 - La vera performance che ci aspettiamo da questi giorni in cui Bologna festeggia la bellezza dell’arte, grazie... “Pinocchio tutto da ridere”: teatro per ragazzi al Fenaroli di LancianoLa rilettura del capolavoro di Collodi proposta dalla Teatrozeta Young Company è il terzo capitolo di una serie di rivisitazioni “tutte da ridere”...