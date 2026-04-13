La produzione di petrolio in Libia raggiunge livelli record, i più alti degli ultimi dieci anni. Questa crescita si registra in un contesto di instabilità politica e militare che coinvolge il Paese da tempo. La situazione resta complessa, con numerosi episodi di scontri e tensioni che influenzano la stabilità delle aree produttive. Nonostante l’aumento della produzione, la condizione generale del Paese rimane fragile e soggetta a numerosi rischi.

La Libia torna a pompare petrolio ai massimi da oltre dieci anni e il dato, da solo, basta a spiegare perché il Paese resti una delle partite più sensibili del Mediterraneo allargato. Con una produzione che sfiora 1,43 milioni di barili al giorno, Tripoli manda un segnale chiaro ai mercati, ai partner europei e ai suoi stessi rivali interni: nonostante la frammentazione istituzionale, il caos delle milizie e le tensioni tra Est e Ovest, il cuore energetico della Libia continua a battere. Ma sarebbe un errore leggere questi numeri come la prova di una normalizzazione compiuta. In Libia il petrolio non è mai soltanto petrolio. È potere, ricatto, leva diplomatica, sopravvivenza dello Stato e moneta di scambio tra fazioni.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Libia: produzione di petrolio record ma la stabilità è un traguardo ancora lontano

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