Libano tank israeliani urtano mezzi Unifil | l’Italbatt smentisce

Un contingente militare italiano coinvolto nella missione ONU in Libano ha smentito la presenza di scontri violenti o danni ai propri mezzi dopo che due veicoli sono entrati in contatto con carri armati israeliani lungo la Zulu Road. Le fonti ufficiali hanno confermato che non ci sono stati incidenti rilevanti o danni strutturali ai mezzi italiani durante l’episodio. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le forze coinvolte nella regione.

Un contingente militare italiano impegnato nella missione ONU in Libano ha smentito le voci relative a violenti scontri o danni strutturali ai propri mezzi, dopo che due veicoli della missione sono stati coinvolti in contatti con carri armati delle forze israeliane lungo la Zulu Road. Gli episodi, avvenuti durante lo svolgimento di manovre sul campo nella mattinata di questo lunedì 13 aprile, hanno causato solo lievi compromissioni tecniche senza provocare feriti tra i militari dell’Italbatt. Dinamica degli incontri sulla Zulu Road. La cronologia dei fatti riportata dal contingente permette di ricostruire due momenti distinti occorsi poco dopo le ore 9 del mattino locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libano, tank israeliani urtano mezzi Unifil: l’Italbatt smentisce "Danni significativi". Tank israeliano sperona mezzi Unifil"In due occasioni soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno speronato veicoli dell'Unifil con un carro armato Merkava, causando in un caso... "Danni significativi". Tank israeliano sperona mezzi Unifil: italiani a bordoUnifil, la forza Onu di interposizione in Libano, ha dichiarato che un carro armato israeliano ha speronato dei veicoli dei caschi blu nel sud del...