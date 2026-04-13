Libano raid su Srifa | uccisa una bimba durante il funerale del padre

Un attacco aereo israeliano ha colpito il villaggio di Srifa, nel sud del Libano, causando la morte di una bambina di circa un anno e mezzo durante i funerali del padre. L’attacco ha coinvolto il momento delle esequie, portando alla perdita della piccola Taleen Saeed. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Un attacco aereo israeliano ha colpito il villaggio di Srifa, nel sud del Libano, provocando la morte della piccola Taleen Saeed, di circa un anno e mezzo, durante le esequie del padre. L’evento si è verificato mercoledì scorso, mentre la famiglia era riunita in casa sperando in una tregua, dopo che era stato annunciato un accordo per il cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Il tragico bilancio che coinvolge il nucleo familiare Saeed vede la scomparsa di altri tre componenti: Qassem Saeed, di 26 anni, Khalil Saeed, sessantatreenne, e Fatima Saeed, di 39 anni. La bambina, nata nel corso del 2024, ha perso la vita proprio nel momento in cui la famiglia cercava conforto nel rito funebre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libano, raid su Srifa: uccisa una bimba durante il funerale del padre Leggi anche: “È nata nella guerra ed è morta nella guerra”, storia di Taleen Saeed la bimba uccisa durante il funerale del padre in Libano New York, bimba di 7 mesi uccisa da un proiettile vagante durante una sparatoria: arrestati due uominiDue uomini sono stati arrestati per aver ucciso una bimba di 7 mesi nel corso di una sparatoria avvenuta nel distretto di Brooklyn.