Libano raid su Srifa | uccisa una bimba durante il funerale del padre

Da ameve.eu 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco aereo israeliano ha colpito il villaggio di Srifa, nel sud del Libano, causando la morte di una bambina di circa un anno e mezzo durante i funerali del padre. L’attacco ha coinvolto il momento delle esequie, portando alla perdita della piccola Taleen Saeed. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Un attacco aereo israeliano ha colpito il villaggio di Srifa, nel sud del Libano, provocando la morte della piccola Taleen Saeed, di circa un anno e mezzo, durante le esequie del padre. L’evento si è verificato mercoledì scorso, mentre la famiglia era riunita in casa sperando in una tregua, dopo che era stato annunciato un accordo per il cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Il tragico bilancio che coinvolge il nucleo familiare Saeed vede la scomparsa di altri tre componenti: Qassem Saeed, di 26 anni, Khalil Saeed, sessantatreenne, e Fatima Saeed, di 39 anni. La bambina, nata nel corso del 2024, ha perso la vita proprio nel momento in cui la famiglia cercava conforto nel rito funebre.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Libano, raid su Srifa: uccisa una bimba durante il funerale del padre

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