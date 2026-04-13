L’IA scende in campo per l’infanzia | Telefono Azzurro e OpenAI alleate contro il disagio giovanile

L’intelligenza artificiale viene utilizzata per supportare le attività di enti che si occupano di tutela dell’infanzia. Nei mesi scorsi, un’organizzazione dedicata alla tutela dei minori ha avviato una collaborazione con una società specializzata in intelligenza artificiale. L’obiettivo è migliorare l’assistenza e il supporto ai giovani in difficoltà attraverso strumenti tecnologici. Questa iniziativa mira a integrare le modalità di ascolto e intervento tradizionali con soluzioni innovative.

L'intelligenza artificiale entra nella stanza dell'ascolto, ma lo fa in punta di piedi, come un assistente silenzioso a supporto di chi, ogni giorno, raccoglie le fragilità di bambini e adolescenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Telefono Azzurro e OpenAI presentano l’IA Etica per la tutela dei minori Allarme disagio psicologico. La Caritas scende in campoUno sportello psicologico che si apre a tutta la cittadinanza: la Caritas Diocesana raddoppia il servizio e si allarga sia a livello di età che di...