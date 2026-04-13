L’ex direttore della CIA John Brennan chiede la rimozione di Trump | Il 25° emendamento è stato scritto pensando a lui

L’ex direttore della CIA ha espresso la propria opinione sulla possibilità di rimuovere l’attuale presidente. In una dichiarazione pubblica, ha affermato che il 25° emendamento è stato scritto pensando a questa persona. La sua presa di posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla capacità dell’attuale capo dello Stato di svolgere le sue funzioni. La richiesta di rimozione si basa su considerazioni di carattere legale e politico.

L’ex direttore della Central Intelligence Agency ( CIA ), John Brennan, si è unito al coro di coloro che chiedono la rimozione di Donald Trump, non ritenendolo più idoneo a ricoprire il ruolo di presidente. Sostiene, infatti, che il 25° emendamento della Costituzione statunitense, relativo alla rimozione forzata dall’incarico, sia stato «scritto pensando a lui». Brennan, che ha guidato l’agenzia durante la presidenza di Barack Obama, ha dichiarato sabato a MS Now che le recenti esternazioni di Trump riguardo alla distruzione della civiltà iraniana e il pericolo che queste rappresentano per tante vite giustificano la sua rimozione dalla Casa Bianca.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’ex direttore della CIA, John Brennan, chiede la rimozione di Trump: «Il 25° emendamento è stato scritto pensando a lui» I democratici USA invocano il 25° emendamento per rimozione TrumpTra i democratici c’è chi solleva la questione dell’insanità mentale del presidente Donald Trump, che dovrebbe essere sollevato dall’incarico. L’ex direttore della Cia Panetta: “Trump non sa cosa vuole, non si cambia un regime con le bombe”"Non sono sicuro che l’amministrazione abbia piani chiari su questa guerra": le parole dell'ex Segretario della difesa degli Stati Uniti Leon...