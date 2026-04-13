Da anni, intervistare il leader del Partito Democratico è diventata una consuetudine nel panorama politico italiano. Le sue dichiarazioni vengono spesso pubblicate sui principali mezzi di informazione, offrendo spunti di discussione su temi legati al partito e alle alleanze politiche. Questa presenza costante si ripete nel tempo, creando un ritmo che caratterizza le discussioni politiche e le analisi giornalistiche del settore.

Per un italiano, e a maggior ragione per un romano, abituato a vederselo sempre davanti come una presenza quotidiana e familiare, non è facile immaginare cosa possa passare per la mente di quei milioni di turisti che ogni anno, provenendo dai più remoti angoli del pianeta, affluiscono nella capitale per visitare il Colosseo, e quanto il loro animo possa dividersi tra l’ammirazione per la sua inamovibile magnificenza, sempre uguale a se stessa da tempi immemorabili, e l’oppressione, la schiavitù, la violenza e persino il sadismo che quella stessa immutabile grandezza ha ospitato e ancora oggi continua a simboleggiare, per i secoli dei secoli....🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’eterno ritorno delle interviste di Franceschini sui leader del Pd

Pd, Franceschini su Silvia Salis: "Un leader di primo piano""Salis ha detto che non intende partecipare alle primarie e che se le venisse chiesto di fare la candidata sarebbe disponibile.

Leggi anche: Referendum, Franceschini (Pd): Meloni cerca i pieni poteri