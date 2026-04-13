L'esperimento ungherese è finito il modello Orbán ha perso ma nessuno sa che Europa ci sarà domani

L’esperimento politico in Ungheria si è concluso con la sconfitta del modello sostenuto dal governo. La vittoria ha portato a un cambio di direzione, ma il futuro dell’Europa resta incerto. Non sono ancora chiare le conseguenze di questo risultato sulla scena politica continentale, né come influenzerà le alleanze tra gli Stati membri. La situazione rimane in evoluzione, con molte incognite sulla direzione che prenderanno le politiche europee nei prossimi mesi.