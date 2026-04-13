L' Eredità strafalcione per Mirtilla | Il mastro Don? e lei Pubblico sconvolto

Durante una recente puntata di L’Eredità, la concorrente Mirtilla ha commesso un errore nel rispondere a una domanda rivolta da Marco Liorni, suscitando reazioni sui social. Il video dell’episodio, condiviso in rete, mostra il momento in cui Mirtilla si rivolge al presentatore chiedendo “Il mastro Don?”. La scena ha attirato l’attenzione del pubblico online, che ha commentato l’accaduto in modo critico.

Nuovo strafalcione a L'Eredità. A bacchettare la concorrente Mirtilla ci pensa il popolo di X che mostra il video della domanda a lei rivolta da Marco Liorni. Quale? La seguente: "'Il mastro 'Don' di un celebre romanzo". Ovviamente la risposta è: Don Gesualdo, il romanzo di Giovanni Verga, pubblicato nel 1889 che narra la vicenda dell'omonimo protagonista ed è ambientato a Vizzini, in Sicilia, nella prima metà dell'Ottocento in periodo risorgimentale. Peccato però che la ragazza risponda "Geppetto", nonché personaggio immaginario del libro Le avventure di Pinocchio. Da qui i commenti sui social: "L'avrà confuso con Mastro-don Ciliegia", ironizza qualcuno.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Eredità, strafalcione per Mirtilla: "Il mastro Don?" e lei... Pubblico sconvolto L'Eredità, "Francesco no!": pubblico sconvolto e furiosoTelespettatori de L'Eredità a lutto al termine della puntata di mercoledì 4 febbraio. L'Eredità, pubblico scatenato su Katia che fallisce alla Ghigliottina: "Una come lei..."Una soluzione che lascia i telespettatori perplessi quella de l'Eredità in onda sabato 8 marzo. Si parla di: Como-Inter è psicologia pura, Napoli è un rebus da 200 milioni, Milan è un'identità che non c'è; L'Eredità, Cristiano alla Ghigliottina e Liorni ci è rimasto male.