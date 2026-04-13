Dopo venti anni al comando, l’ex primo ministro ungherese è stato sconfitto alle ultime elezioni. La sua uscita dalla scena politica segna una svolta significativa nel panorama dell’Est Europa. La leader del governo italiano ha commentato la vittoria, mentre le forze politiche locali valutano i possibili cambiamenti nelle alleanze e nelle politiche regionali. La fine dell’era Orbán apre nuovi scenari per la regione e per i rapporti con l’Unione Europea.

L’ex primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orbán, ha detenuto l’incarico complessivamente per venti anni. È stato al potere dal 1998 al 2002, per quattro anni. Poi, dal 2010 al 2026, guidando quindi il Paese per ben sedici anni ininterrotti. Le elezioni svoltesi ieri 12 aprile hanno messo un punto al suo governo, segnando ufficialmente la sua sconfitta elettorale. Quella che viene definita come la fine di un’era, non rappresenta solo un cambio di leadership nazionale. Segna congiuntamente anche un passaggio politico significativo per l’Italia e per le destre europee. Con la sconfitta di Orbán cosa cambia per Meloni e Salvini?. Non è un mistero che per la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini Budapest abbia rappresentato un punto di riferimento politico stabile e un alleato strategico importante.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’era di Viktor Orbán è finita: in che modo la sua sconfitta influisce sul governo Meloni?

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