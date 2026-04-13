Leopardi nel cuore | a tò Kalòn di Itaca l’originale operazione poetica di Antonio Sabetta

Giovedì 16 aprile 2026, alle 19, si terrà a Martano, nel Centro Culturale tò Kalòn, un evento dedicato a Giacomo Leopardi organizzato dall’Associazione Itaca Min Fars Hus. Durante la serata, verrà proposta un’interpretazione poetica originale di Antonio Sabetta, che invita i partecipanti a riscoprire il poeta attraverso un’operazione creativa e coinvolgente. L’incontro si svolge in via Marconi 28 e prevede un momento di confronto tra gli intervenuti.

Giovedì 16 Aprile 2026 alle ore 19.00, a Martano (Lecce), presso il Centro Culturale tò Kalòn dell’Associazione Itaca Min Fars Hus, in via Marconi 28, si parlerà di Giacomo Leopardi in una serata particolare, in cui tutti i presenti saranno sollecitati a cercare un grande classico, come Leopardi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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