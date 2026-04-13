Lega e Civici | una lista unica per Parcaroli

Alle prossime elezioni amministrative di Macerata, Lega e Civici per Parcaroli si presenteranno con una lista condivisa. La decisione di unire le forze è stata annunciata dai rappresentanti dei due gruppi, che hanno confermato la collaborazione per le elezioni comunali. La lista unitaria sarà composta da candidati provenienti da entrambe le forze politiche e sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane.

La Lega e i Civici per Parcaroli si presenteranno con una lista unitaria alle amministrative di Macerata. È la via d’uscita dal momento di impasse, che aveva reso complessa la presentazione di due liste a sostegno del sindaco uscente. La Lega, commissariata a livello provinciale e comunale, fa i conti con alcune migrazioni di iscritti, e deve definire ruoli e posizioni per Anna Menghi e Aldo Alessandrini. Da qui l’idea di associarsi alla lista dei Civici guidata da Giuseppe Romano. "Un percorso nato dal confronto e dalla volontà di offrire ai cittadini una proposta credibile, concreta e capace di garantire stabilità amministrativa – è l’annuncio –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lega e Civici: una lista unica per Parcaroli I Civici scendono in campo anche a Vignola, lista a sostegno di MuratoriIl movimento che vede al vertice il consigliere regionale Paldino si candida anche alle amministrative vignolesi, mantenendo l'alleanza con il... I dubbi del centrodestra: "Ideale un’unica lista"Nel puzzle delle amministrative viareggine resta ormai un’ultima tessera per completare il quadro.