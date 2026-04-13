Lecce si mobilita contro il randagismo | un incontro pubblico su sterilizzazione e adozione

A Lecce, giovedì 16 aprile 2026, si tiene un incontro pubblico dedicato alle strategie per combattere il randagismo e favorire l’adozione di animali. L’evento si concentra sulla sterilizzazione degli animali senza proprietario e sulle procedure di adozione. La giornata vede la partecipazione di associazioni e rappresentanti delle istituzioni locali, evidenziando l’impegno della città su questi temi.

LECCE - Il contrasto al randagismo e la promozione del benessere animale tornano al centro del dibattito pubblico a Lecce nella giornata di giovedì 16 aprile 2026. Dalle ore 18:00 alle 20:00, la splendida cornice dell’Ex Conservatorio Sant'Anna ospiterà l'incontro pubblico dal titolo "Una scelta.🔗 Leggi su Lecceprima.it Referendum sulla giustizia: la società civile si mobilita per il No, incontro pubblicoIl 7 febbraio un momento di confronto promosso dal Comitato provinciale, per discutere gli effetti della riforma costituzionale e la democrazia... Leggi anche: Mobilità, Forum Ferrara Partecipata organizza un incontro pubblico guardando Strasburgo