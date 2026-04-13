Dopo un incendio avvenuto nel pomeriggio dell'8 aprile in via Giordano, tre appartamenti delle palazzine di housing comunale sono stati completamente evacuati. Le tre famiglie coinvolte hanno perso tutti i loro effetti personali e si trovano ora senza una sistemazione stabile. Si sta cercando di trovare una soluzione temporanea per le persone coinvolte, mentre si valutano le cause dell’incendio e i danni subiti.

Un appello per cercare una sistemazione per le famiglie, che sono rimaste senza casa dopo l’incendio in via Giordano che nel pomeriggio 8 aprile aveva interessato tre appartamenti nelle palazzine di housing comunale. Arriva direttamente dai vicini, i cui alloggi non hanno riportato danni ingenti. Tre nuclei, invece, sono attualmente fuori dal palazzo pubblico, perché i loro locali sono stati dichiarati inagibili e deve essere messo a punto l’intervento di riqualificazione straordinaria, dopo il rogo. "Queste famiglie, con figli, hanno perso tutto nelle fiamme - raccontano i vicini - Chiediamo, quindi, ad associazioni o privati un aiuto per sostenerle".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le tre famiglie evacuate dopo il rogo: "Hanno perso tutto, serve un aiuto"

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