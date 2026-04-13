Le tre famiglie evacuate dopo il rogo | Hanno perso tutto serve un aiuto
Dopo un incendio avvenuto nel pomeriggio dell'8 aprile in via Giordano, tre appartamenti delle palazzine di housing comunale sono stati completamente evacuati. Le tre famiglie coinvolte hanno perso tutti i loro effetti personali e si trovano ora senza una sistemazione stabile. Si sta cercando di trovare una soluzione temporanea per le persone coinvolte, mentre si valutano le cause dell’incendio e i danni subiti.
Un appello per cercare una sistemazione per le famiglie, che sono rimaste senza casa dopo l’incendio in via Giordano che nel pomeriggio 8 aprile aveva interessato tre appartamenti nelle palazzine di housing comunale. Arriva direttamente dai vicini, i cui alloggi non hanno riportato danni ingenti. Tre nuclei, invece, sono attualmente fuori dal palazzo pubblico, perché i loro locali sono stati dichiarati inagibili e deve essere messo a punto l’intervento di riqualificazione straordinaria, dopo il rogo. "Queste famiglie, con figli, hanno perso tutto nelle fiamme - raccontano i vicini - Chiediamo, quindi, ad associazioni o privati un aiuto per sostenerle".🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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