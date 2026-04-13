Le tragicomiche disfatte di Trump in Iran e in Ungheria

Durante il fine settimana, si sono verificati importanti eventi politici in Europa. Trump e Putin hanno subito delle sconfitte in Ungheria, un risultato che ha rafforzato l’Unione europea. La vittoria dell’Unione ha portato a un rafforzamento del suo fronte democratico, lasciando da parte le aspettative di alcune potenze straniere in quella regione. La situazione ha attirato l’attenzione di analisti e commentatori, che hanno commentato le conseguenze di questi sviluppi.

La Casa Bianca non sa più come uscire dal caos auto inflitto dalla dabbenaggine del presidente sullo stretto di Hormuz, mentre perde il suo cavallo di Troia, in comproprietà con Putin, dentro l’Unione europea Abbiamo vissuto un fine settimana di quelli che ci ricorderemo a lungo. Nonostante l’impegno, Donald Trump e Vladimir Putin hanno perso l’Ungheria, e di conseguenza l’Unione europea si è rafforzata, asportando democraticamente un tumore maligno. Sul piano militare, la sintesi breve è che Trump ha deciso di chiudere lo stretto di Hormuz che pretendeva gli iraniani riaprissero per ripristinare una certa normalità nell’economia globale. Un grande risultato per Trump, assieme a quello delle elezioni in Ungheria di domenica che hanno posto fine al regno illiberale e nazionalista, in una parola: trumputiniano, di Viktor Orbán.🔗 Leggi su Linkiesta.it Ungheria 2026: gli ultimi sondaggi politici elettorali, le accuse di Orban e e l’intervento di TrumpBudapest, 10 aprile 2026 - Gli ultimi sondaggi sulle elezioni in Ungheria ribadiscono che l'opposizione guidata da Peter Magyar resta in vantaggio su... Ungheria 2026: gli ultimi sondaggi politici elettorali, le accuse di Orban e l’intervento di TrumpBudapest, 10 aprile 2026 - Gli ultimi sondaggi sulle elezioni in Ungheria ribadiscono che l'opposizione guidata da Peter Magyar resta in vantaggio su... Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN