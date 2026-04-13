Le Terme vedono la luce | dopo 11 anni di agonia spuntano le offerte per la rinascita
Dopo oltre un decennio di difficoltà, sono state aperte le buste con le offerte per il rilancio delle Terme di Sciacca. Questa fase segna un momento importante per il futuro della struttura, che negli ultimi anni aveva subito un lungo periodo di incertezza e inattività. L’apertura delle proposte rappresenta il primo passo concreto verso una possibile riqualificazione e ripresa dell’attività termale.
“Oggi si è compiuto un passaggio decisivo per il futuro delle Terme di Sciacca, con l’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute. Sono due le proposte presentate, segno di un interesse concreto verso un progetto strategico per il territorio. La Regione Siciliana contribuisce con 50.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dopo il 24 aprile le audizioni per conoscere le offerte per le Terme di CaramanicoIl consigliere regionale Antonio Di Marco del Pd: "Costruire una prospettiva condivisa.
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