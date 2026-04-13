Le Terme vedono la luce | dopo 11 anni di agonia spuntano le offerte per la rinascita

Dopo oltre un decennio di difficoltà, sono state aperte le buste con le offerte per il rilancio delle Terme di Sciacca. Questa fase segna un momento importante per il futuro della struttura, che negli ultimi anni aveva subito un lungo periodo di incertezza e inattività. L’apertura delle proposte rappresenta il primo passo concreto verso una possibile riqualificazione e ripresa dell’attività termale.