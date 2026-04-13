Le storie e le esperienze dei siciliani emigrati negli Stati Uniti con il format tv Us Sicilians
Una nuova puntata del format televisivo Us Sicilians è stata presentata nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni. La seconda edizione del programma si concentra sulle storie e le esperienze dei siciliani emigrati negli Stati Uniti. La trasmissione raccoglie testimonianze di persone che hanno lasciato l’isola per cercare nuove opportunità all’estero. L’evento ha coinvolto pubblico e protagonisti in un confronto diretto e senza filtri.
Le storie e le esperienze dei siciliani emigrati negli Stati Uniti. Presentata nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, la seconda edizione del format televisivo Us Sicilians. Nasce con l'obiettivo di valorizzare l'identità siciliana oltre i confini dell'Isola, dando voce alle comunità di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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