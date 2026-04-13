Le storie e le esperienze dei siciliani emigrati negli Stati Uniti con il format tv Us Sicilians

Una nuova puntata del format televisivo Us Sicilians è stata presentata nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni. La seconda edizione del programma si concentra sulle storie e le esperienze dei siciliani emigrati negli Stati Uniti. La trasmissione raccoglie testimonianze di persone che hanno lasciato l’isola per cercare nuove opportunità all’estero. L’evento ha coinvolto pubblico e protagonisti in un confronto diretto e senza filtri.