Le LE SSERAFIM hanno annunciato le date di uscita del loro nuovo album intitolato PUREFLOW, confermando il ritorno previsto per la prossima primavera. La band aveva precedentemente comunicato l’intenzione di pubblicare un album completo, senza fornire dettagli specifici sulla data di lancio. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, che attendono maggiori informazioni sul progetto musicale.

Le LE SSERAFIM hanno svelato ufficialmente il piano per il loro imminente ritorno primaverile, confermando la pubblicazione del nuovo album completo intitolato PUREFLOW. La strategia comunicativa del gruppo parte dal rilascio di un video teaser dedicato al progetto e si articolerà attraverso due appuntamenti chiave tra aprile e maggio. La tabella di marcia tra singolo anticipato e album completo. Il calendario delle uscite è già delineato con precisione millimetrica. Il primo tassello della nuova fase musicale sarà il singolo pre-rilascio denominato CELEBRATION, che fungerà da brano principale dell’album. L’uscita di questo pezzo è fissata per il 24 aprile alle ore 13:00 KST.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LE SSERAFIM sbarrano il ritorno: ecco le date di PUREFLOW

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