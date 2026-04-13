Oggi si tiene una riunione importante del consiglio della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che potrebbe determinare il proseguimento del mandato di Gardini fino al 2031. La discussione riguarda anche la possibile realizzazione di nuove mostre, anche se al momento ci sono ostacoli sulla carta. La decisione finale potrebbe influenzare l’assetto dell’ente nel prossimo futuro.

Oggi è un giorno decisivo per il futuro della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì: il consiglio generale voterà sull’adeguamento dello statuto al cosiddetto " addendum al procollo d’intesa Acri-Mef ", che l’associazione delle Casse di Risparmio d’Italia (Acri) ha varato il 28 ottobre 2025, d’intesa col Ministero dell’Economia e Finanze (Mef): la parola latina indica appunto qualcosa che va aggiunto alle regole attuali. Un tecnicismo? Non proprio. Perché ne va del futuro del presidente Maurizio Gardini, del suo vice Gianfranco Brunelli, delle grandi mostre, di altri progetti strategici, del ruolo degli attuali membri del consiglio e del cda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le scelte della Fondazione. Gardini può restare fino al 2031 Mostre, sulla carta c’è un intoppo

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