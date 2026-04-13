Le parole dell' arcivescovo Renna per il Papa e per la pace

L'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ha espresso alcune considerazioni sul conflitto internazionale in corso. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra il presidente degli Stati Uniti e il pontefice, con critiche rivolte alla figura di Leone XIV. Renna ha parlato anche in merito alle parole rivolte al Papa e alla pace, rimanendo nel dibattito pubblico su temi di attualità e crisi globali.

Anche l'arcivescovo di Catania Luigi Renna interviene sullo scenario bellico internazionale, anche in riferimento alle forti critiche tra il presidente americano Donald Trump e Leone XIV. "Cari fratelli e sorelle, in questo giorno in cui papa Leone XIV ha ricevuto parole cariche di disprezzo sui.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Le parole dell'arcivescovo Miniero accendono il dibattito: responsabilità civile e speranza contro la rassegnazioneParole che fanno rumore, che attraversano il silenzio denso dei Riti e si depositano nella coscienza collettiva di una città che ogni anno si ferma,... L'omelia dell''Arcivescovo Renna: "Non puoi amare le armi, e dirti cristiano. Non puoi tenerle illecitamente e dirti devoto"Quella di quest'anno è un’edizione speciale, nel segno del Giubileo agatino che celebra il novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie...