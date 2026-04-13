Le pagelle Una prova corale all’insegna della voglia di vincere

Durante la partita, il portiere si è distinto per la sua attenzione su un attaccante avversario in un momento cruciale, intervenendo con prontezza e mantenendo il risultato invariato. Nella prima fase della ripresa, ha anche risposto efficacemente a un tentativo di rete avversario che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro. La sua prestazione si inserisce in una prova complessiva caratterizzata dalla determinazione della squadra nel cercare la vittoria.

MICHIELAN 7 Attento su Vanzulli sullo 0-0 e anche ad inizio ripresa quando una rete avrebbe rimesso tutto in discussione. Incolpevole sul gol subito. BELLO 6,5 Gara preziosa e di sostanza. CONTI 7 Terzo gol stagionale per il difensore che si conferma molto pericoloso quando è in area avversaria. Peccato per il giallo nel finale a gara chiusa. SOMMA 6 Il capitano gioca una gara attenta e pulita, senza fronzoli contro i giovani attaccanti. ZANONI 6 Subentra quando ormai la sfida è indirizzata ma si fa trovare pronto. CAVALLARI 6,5 Bene anche da terzino sinistro nella retroguardia a quattro. Più difensivo di Zanoni ma ci prova anche in fase di possesso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Una prova corale all’insegna della voglia di vincere La Volta Buona, le pagelle del 5 febbraio: le lacrime di Daniela Vergara su Luca Giurato (9) e il ricordo corale di Fabrizio Frizzi (8)Nuovo appuntamento con La Volta Buona, il salotto del pomeriggio di Rai1 capitanato come sempre da Caterina Balivo. Milinkovic Savic svela: «Voglia di vincere a Napoli? Certo, siamo tutti qua per vincere. Mio fratello? Un po’ gli manca l’Italia…»Roma, il mercato non si ferma per i giallorossi! Altro colpo in arrivo, questa volta dalla Serie A Torino, emergenza totale verso Como: Masina ko...