Le pagelle Costa Pisani spinge Biagi mette tutto Della Latta confuso Russo non si vede

Nella partita, i giocatori sono stati valutati attraverso le pagelle, evidenziando le prestazioni di alcuni di loro. Il portiere ha parato un tiro importante nella ripresa, mentre il difensore ha mostrato movimento e presenza in avanti. Tra gli altri, alcuni calciatori sono stati più coinvolti, mentre altri sono stati meno visibili sul campo, creando un quadro di partecipazione variegata tra i protagonisti.

GIULIANI 6,5 Dice di no a Bortolato nella ripresa con una bella uscita. COSTA PISANI 6,5 Si fa vedere con frequenza in posizione avanzata. GENNARI 6 A volte va in difficoltà contro i rapidi attaccanti di casa (44’ st KHARMOUD SV ). BERTOLO 6 Attento in difesa, in avanti qualche lancio impreciso di troppo. TEMPRE 6 Non è sempre preciso, ma piazza anche due cross interessanti (36’ st PELLEGRINO SV ). DELLA LATTA 5,5 Nella ripresa è poco lucido e commette diversi errori di misura. MALDONADO 6 Dalle sue parti arrivano tanti palloni, gioca un gara onesta (18’ st DI NOLFO 6 Prova a portare freschezza sulla corsia destra). BIAGI 6,5 Intensità e tanti falli conquistati: in mezzo è il migliore (24’ st ROSSI 6 Nell’assalto finale è poco più che una comparsa).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Costa Pisani spinge. Biagi mette tutto. Della Latta confuso. Russo non si vede Leggi anche: Le pagelle. Bertolo è un muro. Maldonado preciso. Della Latta leonino. Super Kharmoud Pisa-Milan, le pagelle: Athekame senza paura, 6,5. Tramoni non si vede: 5Bartesaghi diligente e senza sbavature, Ricci aggiunge qualità al palleggio, Fofana sbaglia quasi tutto.