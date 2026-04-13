Durante la partita, Biagini si distingue per un intervento decisivo nel primo tempo, che si conclude con un colpo di testa che colpisce la traversa e ne salva il risultato. Caponi, invece, si conferma un elemento costante e sempre utile per la squadra, mentre Cerretti si posiziona tra gli ultimi in classifica. La valutazione complessiva mette in evidenza le performance di alcuni giocatori rispetto ad altri in campo.

BIAGINI 6,5. Compie un solo vero intervento decisivo nel primo tempo. E una volta lo salva la traversa. CERRETTI 6,5. E’ tra gli ultimi a mollare. Spende tutto quello che ha. FANCELLI 6. Schierato al posto di Piana, chiude bene sugli attaccanti ospiti. SAPOLA 6. Davanti aveva Fischnaller e Okaka, che non pungono. RAYCHEV 6. Schierato quarto a sinistra della difesa, parte con buone proiezioni offensive. WAGNER (34’ st) sv Entra per il rush finale. FAGGI 6,5. Nei primi minuti sfiora due volte il gol, ma si sacrifica anche per i compagni. CAPONI 6. Utile come sempre. Per lui la questa retrocessione è particolarmente amara. MBAMBI 6. Si muove con disinvoltura a sinistra del centrocampo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Cerretti molla tra gli ultimi. Caponi sempre utile

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