Nella partita odierna, il portiere si distingue per aver parato un tentativo su punizione di Zuelli, mantenendo la sua porta inviolata. Tra le altre azioni, si nota la sua presenza attiva sia nelle uscite alte che nel coinvolgimento nel gioco con i piedi. La prestazione complessiva viene valutata con un voto di 6,5.

MICAI 6,5. Zuelli cerca di sorprenderlo su punizione velenosa ma l’estremo granata è sul pezzo, tra uscite alte e partecipazione costante nel gioco con i piedi. LIBUTTI 6,5. Poche tracce del dirimpettaio, l’ex Juventus Rouhi. Missione compiuta. VICARI 6,5. Lascia le briciole ad Abiuso e Finotto, che resta negli spogliatoi dopo l’intervallo. LUSUARDI 6,5. Un intervento provvidenziale in scivolata, un liscio pericoloso in area. Fisico imponente, è in crescita. BONETTI 6. In fascia sinistra della difesa a quattro. Zanon gli crea diversi patemi nella prima frazione, poi con il passare dei minuti trova qualche misura in più. Meglio quando passa a metà ripresa a terzo centrale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle. Bozhanaj devastante. Bertagnoli, gol d’autore

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