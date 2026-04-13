Nella recente partita, il giudizio complessivo dei giocatori bluamaranto si concentra su alcune prestazioni significative. Ficini ha sfiorato un gol da applausi, mentre Bongiorni ha contribuito a cambiare gli equilibri in campo. Per quanto riguarda il portiere, Di Biagio, ha parato un colpo di testa di Rodio senza problemi, senza dover intervenire in altre occasioni rilevanti.

Di Biagio: 6 Il colpo di testa di Rodio è imparabile, per il resto non deve compiere interventi di nota. Accorsini: 6 Fatica a trovare la posizione giusta in campo, l’incessante movimento di Giustarini lo manda in difficoltà. Molto meglio nella ripresa quando accompagna la manovra d’attacco. 30’ st Bifini: 6 Utile nel forcing finale. Ficini: 6,5 Questione di centimetri e avrebbe segnato un gol indimenticabile in rovesciata. Diana: 6 In affanno nel primo tempo soprattutto quando incrocia Giustarini. Cresce anche lui nella ripresa. Marcucci: 5,5 Non esente da responsabilità sulla rete del Poggibonsi, nel primo tempo prova a dare qualcosa sulla fascia destra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle bluamaranto. Ficini sfiora un gol da favola. Bongiorni sposta gli equlibri

Le pagelle bluamaranto. Magazzù è sempre un pericolo. Bongiorni stavolta delude un po’DI BIAGIO 6 Di fatto è quasi spettatore non pagante perché di parate vere non è chiamato a farne.

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