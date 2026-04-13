Le pa**e piene basta Affari Tuoi Stefano De Martino e il pubblico perdono la pazienza con la concorrente

Domenica 12 aprile è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Durante la trasmissione, si è verificato un momento di tensione tra il conduttore, alcuni spettatori e una concorrente, con quest’ultima che ha pronunciato la frase “le pa**e piene, basta”. La puntata è stata segnata da questa scena, che ha attirato l’attenzione del pubblico presente e dei telespettatori.

Domenica 12 aprile è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il celebre game show dell’access prime time di Rai 1 guidato da Stefano De Martino. Fin dai primi minuti, la trasmissione ha presentato i nuovi protagonisti della serata, dando il via a una partita che si è rivelata tutt’altro che lineare, tra emozioni, indecisioni e momenti destinati a far discutere il pubblico. A catturare subito l’attenzione è stato l’ingresso del nuovo pacchista in rappresentanza dell’Abruzzo: Nunzio, agricoltore proveniente dalla provincia dell’Aquila. Ma il vero centro della puntata si è spostato rapidamente sulla concorrente chiamata a giocare, Nadia, pacchista del Trentino Alto Adige.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza e lascia lo studio per colpa del concorrenteLa puntata del 14 marzo di Affari Tuoi mette a dura prova la pazienza di Stefano De Martino alle prese con un concorrente a dir poco logorroico. Affari Tuoi, Stefano De Martino gela il concorrente con la battuta su La Ruota della FortunaNella puntata del 20 marzo 2026 di Affari Tuoi, Stefano De Martino ironizza su La Ruota della Fortuna, scherzando con un concorrente.