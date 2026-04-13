Le novità beauty di aprile 2026

Da vanityfair.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad aprile 2026, il settore beauty ha introdotto numerose novità, con prodotti che puntano a rinnovare le routine quotidiane. Tra fragranze inedite e innovazioni nel campo della cura della pelle, le aziende hanno presentato nuove linee e formule. Le anteprime di questa stagione mostrano come il mercato si evolva, con un’attenzione crescente verso ingredienti naturali e tecnologie avanzate. Le novità sono state svelate attraverso eventi e campagne promozionali diffuse sui canali digitali.

Il rossetto di Sienna Miller Sienna Miller è la nuova beauty muse di Charlotte Tilbury. L'attrice, 44 anni e al massimo del suo splendore, è il volto della nuova campagna Pillow Talk in Bloom, che celebra le ultime innovazioni beauty della linea Pillow Talk. Immersa tra prati ondulati e paesaggi in fiore, la scenografia rigogliosa diventa una metafora visiva dei prodotti. Proprio come l’ambiente appare morbido, fresco e vibrante di vita, il nuovo Pillow Talk Blush Balm Lip Tint di Charlotte e le palette in edizione limitata Pillow Talk Beauty Soulmates donano un look romanticamente effortless, labbra dall’effetto just-kissed e guance arrossate.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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