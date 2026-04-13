Le notizie di scienza della settimana

Questa settimana, tra le notizie di scienza, si segnalano studi sui legami tra pesticidi e diabete, con nuove evidenze che collegano l’esposizione a determinati prodotti chimici a un aumento delle diagnosi di questa malattia. Inoltre, sono stati pubblicati dati sulla crisi climatica, con particolare attenzione alla fioritura anticipata dei ciliegi in alcune regioni. Tra gli eventi più drammatici, si sono registrati incidenti che hanno causato numerosi feriti e vittime in contesti di conflitto armato.

I pesticidi e il diabete, la crisi climatica e la fioritura dei ciliegi, un lungo e sanguinoso conflitto tra scimpanzé: l’attualità scientifica, in breve Leggi.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana Le notizie di scienza della settimana I giochi dei bonobo, la missione Artemis II, la dieta mediterranea e quella vegana, le dimensioni di Giove: l’attualità scientifica, in breve. Gemelli Diversi | DS Weekly News - Il Commento della Settimana Argomenti più discussi: Le notizie di scienza della settimana; Co.Scienza Festival 2026: a Trento 11 giorni di eventi tra scienza, società e innovazione / Notizie / Novità / Homepage; Per Festa di Scienza e Filosofia una XV edizione all’insegna della sostenibilità; Tra Pisa e Foligno una settimana di scienza e radioastronomia. Inviaci le tue segnalazioni! Anche tu puoi diventare parte delle notizie della tua città: inviaci video o foto a [email protected] e pubblicheremo la tua segnalazione! #segnalazioni #news #cronaca - facebook.com facebook Le notizie del giorno con Enrico Mentana x.com