Le notizie di scienza della settimana

Questa settimana le notizie di scienza coprono diversi temi, tra cui uno studio che collega l'uso di pesticidi al rischio di sviluppare il diabete, le conseguenze della crisi climatica sulla fioritura dei ciliegi, e un conflitto che ha provocato numerose vittime. Vengono inoltre riportate scoperte nel campo della genetica e aggiornamenti su progetti di ricerca internazionale. Questi eventi mostrano come la scienza continui a essere al centro delle questioni più rilevanti del momento.

I pesticidi e il diabete, la crisi climatica e la fioritura dei ciliegi, un lungo e sanguinoso conflitto tra scimpanzé: l’attualità scientifica, in breve Leggi.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana Il TRAILER di ODISSEA e le altre notizie della settimana (400 LIVE #371)