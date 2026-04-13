Le interviste Ancora una volta i minuti finali per noi fatali

Durante la partita tra Camaiore e Poggibonsi, un episodio chiave ha coinvolto Francesco Rodio, che ha segnato una rete nel corso del match. Nonostante il gol, il risultato si è concluso con un pareggio. Nel commento post partita, l’atleta ha sottolineato come i minuti finali siano stati decisivi e sfavorevoli per la sua squadra. La gara ha visto anche altri momenti significativi sui quali si sono concentrati gli interventi successivi.

Non è bastato il suo colpo di testa a regalare la vittoria al Poggibonsi. Francesco Rodio è stato uno dei protagonisti del pareggio tra Camaiore e Poggibonsi e non solo per la rete che aveva illuso i suoi. Tocca a lui commentare a fine gara questa ennesima occasione sprecata. "Ancora una volta i minuti finali ci sono fatali. Problema mentale? Non saprei –e sue parole –, dobbiamo analizzare bene le cose con il nostro allenatore. Dispiace perché per tutto il primo tempo abbiamo fatto la partita poi nella ripresa il Camaiore è venuto fuori e ci ha messo in difficoltà". Di positivo c’è sicuramente il primo tempo giocato con intraprendenza e la rete, nata da un perfetto inserimento sul cross di Zuccherato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le interviste. "Ancora una volta i minuti finali per noi fatali» Licina Juventus, primi minuti in bianconero per l’ex gioiellino del Bayern: Brambilla gli concede i minuti finali a RavennaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Leggi anche: Le pagelle. Felder gioca ancora una volta una partita inconsistente How to Stay Consistent and Motivated