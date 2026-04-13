Le giovani Udine e Codroipo civiche si sfidano al Pali di Avrîl o di San Giorgio

Le squadre dei Consigli Comunali dei Ragazzi di Udine e Codroipo si affrontano nel torneo organizzato presso il “Pali di Avrîl” di San Giorgio, sotto l’egida del Fogolâr Civic di Udin. L’evento coinvolge i giovani di diverse zone di entrambe le città, provenienti dai quartieri di Udine e dal Comune di Codroipo, che si sfidano in attività ludico-culturali per ricordare le radici della democrazia locale. Per Udine partecipano le squadre dei quartieri Decanie Inferiore, Superiore, Grazzano e Pracchiuso.

Sotto l’egida del Fogolâr Civic di Udin, derby ludico-culturale tra i Consigli Comunali dei Ragazzi delle due principali città della provincia ricordando i Comuni rustici, radici capillari di democrazia. Per Udine, in gara le Decanie Inferiore, Superiore, Grazzano e Pracchiuso; per Codroipo, le.🔗 Leggi su Udinetoday.it Castel San Giorgio, grande partecipazione al dibattito sul referendum “Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO”Si è svolto con grande partecipazione l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO”, tenutosi sabato sera presso la sala... Porto San Giorgio: nasce DesTeenazioni, il nuovo rifugio per 800 giovaniUn nuovo polo multifunzionale per l’adolescenza sta per sorgere a Porto San Giorgio, con l’obiettivo di intercettare e supportare circa 800 ragazzi...