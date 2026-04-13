Le formazioni ufficiali delle partite di andata dei quarti di finale di Conference League sono state rese note. La Fiorentina scende in campo con la formazione titolare, mentre gli avversari hanno annunciato le scelte per questa fase della competizione. Le partite si giocano questa sera e domani, con le squadre pronte a scendere in campo per ottenere un risultato favorevole in vista del ritorno.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. A causa dell’assenza di Moise Kean, Piccoli e Albert Gudmundsson saranno chiamati a guidare l’attacco della Fiorentina contro il Crystal Palace, rappresentato da Jean-Philippe Mateta, nel quarto di finale della Conference League. L’incontro avrà inizio a Selhurst Park alle ore 20:00, ora locale (21:00 CEST). Gli appassionati possono seguire tutti gli aggiornamenti e le azioni live di questa sfida e del match tra Aston Villa e Bologna tramite il Liveblog. CREMONA, ITALIA – 16 MARZO: Il tecnico Paolo Vanoli dell’ACF Fiorentina reagisce durante la partita di Serie A tra US Cremonese e ACF Fiorentina allo Stadio Giovanni Zini il 16 marzo 2026 a Cremona, Italia.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Le formazioni ufficiali dell’andata dei quarti di finale di Conference League

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