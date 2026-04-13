Le fiamme divampano sulla terrazza e invadono il tetto | paura in paese

Domenica sera, 12 aprile 2026, un incendio si è sviluppato in una palazzina nel centro storico di Vipiteno, causando paura tra i residenti. Le fiamme sono partite dalla terrazza e si sono propagate al tetto dell’edificio, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Gli abitanti del paese hanno immediatamente chiamato le autorità, innescando una risposta tempestiva per contenere il rogo.

Sono stati momenti di terrore quelli di domenica sera, 12 aprile 2026, per gli abitanti di Vipiteno che hanno allertato i vigili del fuoco per un incendio divampato in una palazzina del centro storico del paese.L’allarme alla Centrale unica di emergenza è scattato alle 20:15. Secondo le prime.🔗 Leggi su Trentotoday.it Le fiamme divampano dal tetto, paura in paese: ragazzo salvato dai vicini di casaIl giovane che vive nell’abitazione è stato svegliato dai vicini, allarmati dal fumo. Le fiamme divampano in appartamento in piena notte: paura in paeseLa tempestività dell’allarme lanciato e la rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco hanno permesso di evitare il peggio È stata una nottata...