Le erbe spontanee e commestibili nelle colline aretine con il Cai

Un'escursione si svolge nelle colline aretine, dedicata alla scoperta delle erbe spontanee commestibili. L'iniziativa è organizzata dal Club Alpino Italiano e coinvolge i partecipanti in una passeggiata tra i sentieri della zona. Durante l'escursione, vengono identificate diverse piante selvatiche e spiegati i modi per riconoscerle e utilizzarle in cucina. L'evento si rivolge a chi desidera conoscere meglio le piante che crescono spontaneamente nel territorio locale.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Escursione dedicata alla scoperta delle erbe spontanee commestibili che popolano le colline aretine domenica 19 aprile in compagnia della micologa e guida esperta nel riconoscimento delle piante spontanee Caterina Cardia e del Cai Club Alpino Italiano sezione di Arezzo tra natura, conoscenza e rispetto del territorio. Un evento aperto anche ai non soci Cai che nasce con l’obiettivo di riconoscere le principali specie di erbe spontanee utili e commestibili presenti in questo periodo, di approfondire i criteri di raccolta responsabile, imparando a distinguere ciò che è sicuro da ciò che non lo è, e di approcciare metodi di conservazione naturali per portare a casa profumi e sapori della natura senza sprechi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le erbe spontanee e commestibili nelle colline aretine con il Cai Ai “I giovedì del Cai” si parla del valore delle erbe spontaneeArezzo, 23 marzo 2026 – Quando si raccolgono erbe spontanee è importante farlo sempre rispettando ambiente, biodiversità ed equilibri naturali. Leggi anche: Erbe spontanee, via al corso con Taffetani