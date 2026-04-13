Nella giornata dedicata alle elezioni generali in Perù, il Parco Esposizioni di Novegro ha visto una partecipazione di circa 28mila persone, quasi raggiungendo i 30mila previsti. La grande affluenza di cittadini si è tradotta in una folla numerosa, che ha riempito gli spazi del luogo di voto. La giornata è stata descritta come particolarmente intensa e coinvolgente da chi ha preso parte alle operazioni di voto.

e Alessandra Zanardi Erano attesi in 30mila, ne sono arrivati circa 28mila. Una folla oceanica ha invaso il Parco Esposizioni di Novegro per le elezioni generali della Repubblica del Perù. Un evento di rilievo internazionale che ha coinvolto la numerosa comunità peruviana residente tra Veneto e Lombardia, nel Nord Italia, con particolare concentrazione nell’area milanese, tra le più significative in Europa. Le operazioni di voto si sono concluse alle 17, dopodiché è iniziato lo spoglio. "Siamo molto soddisfatti per l’elevata affluenza – commenta la console generale del Perù a Milano, Ana Teresa Lecaros –. È una giornata emozionante per i nostri connazionali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le elezioni peruviane. Record di affluenza: in 28mila a Novegro: "Giornata emozionante"

Elezioni peruviane a Novegro, affluenza record e code di auto: la carica dei 30mila votantiSegrate (Milano), 12 aprile 2026 - Una folla oceanica ha invaso festosamente il Parco Esposizioni di Novegro, dove sono attese oltre 30 mila persone...

Novegro, in arrivo 30mila persone per le elezioni generali in PerùDomenica si preannuncia una giornata di grande affluenza al Parco Esposizioni di Novegro, dove sono attese oltre 30mila persone in occasione delle...