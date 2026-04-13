Le decapitazioni fioccheranno | il reboot di Highlander sarà il film più violento di Henry Cavill

Un'attrice coinvolta nel nuovo film di Highlander, con Henry Cavill nel ruolo principale, ha annunciato che il reboot sarà caratterizzato da un livello di violenza più elevato rispetto ai precedenti. La produzione prevede scene di decapitazioni e un tono più crudo, che si tradurranno in un film più violento e spettacolare rispetto alle versioni precedenti della saga. La notizia ha sollevato curiosità tra il pubblico e gli appassionati della serie.

Una star del reboot capitanato da Henry Cavill ha anticipato l'alto tasso di violenza e spettacolo che attende i fan al cinema. Alto tasso di violenza e tante teste che salteranno, come promette una star dell'atteso reboot di Highlander, anticipando che quello in arrivo sarà il film più violento per Henry Cavill. In una nuova intervista con ComicBook, Djimon Hounsou, co-protagonista di Cavill, ha anticipato che il film rimarrà fedele alle radici violente del franchise, compiacendo i fan di vecchia data, che durante la visione verranno "inondati" di decapitazioni. Un reboot ad alto tasso di violenza Diretto da Chad Stahelski, regista della saga di John Wick, il reboot di Highlander rinnoverà il cult fantasy degli anni '80 adattandolo per un pubblico moderno .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "Le decapitazioni fioccheranno": il reboot di Highlander sarà il film più violento di Henry Cavill Highlander: Henry Cavill condivide le prime foto dell'atteso rebootL'attore ha pubblicato due scatti che lo ritraggono sul set del film diretto da Chad Stahelski che riporterà sul grande schermo la storia di un... Highlander Reboot | Henry Cavill è MacLeod nelle prime immaginiDopo cinque anni dall’annuncio e vari ritardi, il reboot di Highlander diretto da Chad Stahelski (John Wick) si mostra finalmente nelle prime...