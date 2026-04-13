Le conseguenze della sconfitta di Viktor Orbán

Dopo sedici anni di governo, l’ex primo ministro ungherese ha perso le elezioni. Il suo mandato è stato sostenuto in passato da figure politiche straniere, ma questa volta il risultato ha portato alla vittoria di un altro partito. La sconfitta segna un cambiamento importante nel panorama politico del paese. Le autorità hanno annunciato ufficialmente i risultati, confermando la vittoria della coalizione avversaria.

Quello in Ungheria è stato un terremoto politico capace di superare le frontiere di un paese con meno di dieci milioni di persone nel centro dell’Europa. La sconfitta netta incassata da Viktor Orbán, al potere da 16 anni, è prima di tutto la sconfitta di un uomo che ha incarnato quello che lui stesso ha definito “illiberalismo”, ovvero il contrario della democrazia liberale che domina in Europa. Orbán ha diviso l’Unione europea come nessun altro, presentandosi come avversario dichiarato di Bruxelles, che ha paragonato alla Mosca dei tempi in cui l’Ungheria faceva parte del blocco sovietico. Attualmente il governo ungherese blocca aiuti europei per 90 miliardi di euro destinati all’Ucraina.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le conseguenze della sconfitta di Viktor Orbán Leggi anche: Viktor Orbán ha ammesso la sconfitta La sconfitta di Orban è una vittoria dei green lovers