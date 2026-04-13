L’azionista più critico d’Italia

Marco Bava è conosciuto come l’azionista più critico in Italia. Da molti anni si impegna in azioni di controllo e partecipazione attiva nelle società quotate, spesso assumendo posizioni di contrasto rispetto alle decisioni di altri investitori o del management. La sua presenza nel mondo finanziario si distingue per le iniziative di protesta e opposizione, che lo pongono come figura centrale nel panorama dell’azionariato italiano.

Marco Bava fa da solo e da decenni quello che viene chiamato “azionariato critico” in grandi società come Eni e Stellantis, anche se farlo è sempre più difficile La primavera è sempre la stagione di massima partecipazione per un azionista di una società, perché le assemblee degli azionisti si svolgono solitamente tra fine marzo e giugno. Quindi lo è in particolare per Marco Bava, economista torinese di 68 anni. In oltre 40 anni Bava ha acquistato azioni di centinaia di grosse società quotate in borsa, con un solo obiettivo: intervenire nelle assemblee di quelle società, chiedendo spiegazioni, criticando e avanzando proposte a chi le amministra.🔗 Leggi su Ilpost.it

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