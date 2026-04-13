La Lazio dovrà fare a meno di Marusic nella partita contro il Napoli, mentre Maldini resta in dubbio per la sfida di Sarri. La conferma dell’assenza di Marusic è ufficiale, e si spera ancora nel recupero di Maldini. La squadra biancoceleste si prepara senza due dei suoi giocatori chiave, con le scelte ancora incerte riguardo alla presenza di Maldini.

Non sono segnali incoraggianti quelli che arrivano da casa Lazio. Il club biancoceleste ha diffuso un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di alcuni giocatori dopo gli ultimi accertamenti clinici. Per quanto riguarda i tempi di rientro, Marušic dovrebbe restare fermo tra le due e le tre settimane, saltando così le prossime gare, con l’obiettivo di tornare a disposizione in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Situazione più delicata invece per Maldini: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma è già certa la sua assenza nel prossimo impegno contro la Fiorentina. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lazio, contro il Napoli Marusic non ci sarà. Dubbio Maldini per Sarri

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