Lavoro istruzione abbandono scolastico | il divario sociale tra i quartieri di Catania
A Catania, la differenza tra i quartieri si riflette anche nei dati su lavoro, scuola e abbandono scolastico. Sei municipi compongono la città, ma tra Borgo-Sanzio e Librino ci sono differenze evidenti in queste aree, che vanno oltre la semplice distanza geografica. I numeri mostrano come alcune zone abbiano tassi di occupazione più bassi e problemi legati all’istruzione più evidenti rispetto ad altre.
Sei municipi, una sola città. Ma chi conosce Catania sa che la distanza tra Borgo-Sanzio e Librino non si misura solo in chilometri. Si misura in tassi di occupazione, in percentuali di laureati, in quanti ragazzi a vent'anni hanno già smesso di cercare un futuro. A fine 2025 l'Istat ha.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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