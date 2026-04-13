Lavoro istruzione abbandono scolastico | il divario sociale tra i quartieri di Catania

A Catania, la differenza tra i quartieri si riflette anche nei dati su lavoro, scuola e abbandono scolastico. Sei municipi compongono la città, ma tra Borgo-Sanzio e Librino ci sono differenze evidenti in queste aree, che vanno oltre la semplice distanza geografica. I numeri mostrano come alcune zone abbiano tassi di occupazione più bassi e problemi legati all’istruzione più evidenti rispetto ad altre.